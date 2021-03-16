Egzoz emisyon ölçüm ücreti azami 50 TL olarak belirlendi

Bakanlar Kurulu, motorlu taşıtların egzoz emisyon ölçümlerinden alınacak ücretin en fazla 50 TL olmasına karar verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Motorlu Taşıt Egzoz Emisyon Kontrolü Tüzüğü uyarınca motorlu taşıt egzoz emisyon ölçüm raporu için alınan azami ücret 50 TL olacak.