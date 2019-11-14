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EHLİYETLER DEĞİŞİYOR!

EHLİYETLER DEĞİŞİYOR!

KKTC'de Yeni Ehliyetlere Geçiş Süreci Başlıyor

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Uluslararası standartlarda, dayanıklı ve güvenlik düzeyi yüksek "yeni ehliyetlere" geçiş süreci başlıyor...

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KKTC sürüş ehliyeti taslağının şekillendiğini aktardı.

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