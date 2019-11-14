EHLİYETLER DEĞİŞİYOR!
KKTC'de Yeni Ehliyetlere Geçiş Süreci Başlıyor
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Uluslararası standartlarda, dayanıklı ve güvenlik düzeyi yüksek "yeni ehliyetlere" geçiş süreci başlıyor...
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KKTC sürüş ehliyeti taslağının şekillendiğini aktardı.
Etiketler : yeni ehliyetler, geçiş süreci
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