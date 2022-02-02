Ehliyetsiz sürücü Gönyeli’de dehşet saçtı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam saat 22:35 sıralarında Gönyeli Belediye Bulvarı boyunca EL 598 plakalı salon aracı güney doğu istikametine doğru sürüş ehliyetsiz ve dikkatsiz bir şekilde kullanan Ahmed I A ABUDAQQA ROLA (E-24) seyrettiği yolun solunda bulunan Jeune Vie Beauty Center isimli bayan kuaför salonu önlerine geldiğinde karşı şerite geçmesi sonucu, o esnada karşı yönden Belediye Bulvarı boyunca kuzeybatı istikametine doğru kendi şeridi içerisinde seyreden Mehmet ATAMTÜRK (E-42) yönetimindeki RE 066 plakalı salon araca çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan EL 598 plakalı araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardında taburcu olup tutuklanmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

BRTK