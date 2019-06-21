“Ek maaş” hayal oldu

Haberci Gazetesinde yer alan özlem Çimendal’ın haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı, TDP Milletvekili Zeki Çeler, İstihdam Destek Fonu’ndan Yerel İş Gücü’nün Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında 28 bin küsur kişinin desteklendiğini ifade ederek, 381 basın mensubunun da bu kapsamda teşvikten faydalandığının altını çizdi.

Çeler, yasa altında başlatılan tüzük çalışmalarından “ek maaş desteği”, “hasta refakatçi projesi desteği” ayaklarının Bakanlar Kurulu’ndan geçiremediklerini ifade ederek, yeni hükümet döneminde başlatılan uygulamaların ve onayı alınamayan iki desteğin de devamlılığını esas alan çalışmaların yapılması gerektiğine işaret etti.

28 BİNİN ÜSTÜNDE KİŞİ YARARLANDI

Kendi bakanlığı döneminde yaptıkları çalışmaların, kendisinden önceki çeşitli alanlara verilmiş olan geçmiş hükümet teşvikleri ile birlikte devam ettiğini dile getiren TDP Milletvekili Zeki Çeler, şu anda toplam 28 bin 586 kişinin, İstihdam Fonu kapsamında çıkarılan Yerel İş Gücünün Desteklenmesi Tüzüğü ile desteklendiğinin altını çizdi.

Çeler, tüzüğün amacının yerel iş gücünü artırmak olduğunu söyleyerek, hem özel sektörde işveren konumunda olanlara yerli istihdamı cazip hale getirmek hem de yerel iş gücüne özel sektörü özendirmek amacı ile hayata sokulan bir tüzük olduğunu kaydetti. Çeler, “Bizim dönemimizde ilk kez KKTC vatandaşlarının da özel sektöre özendirilmeleri ve teşviklendirilmeleri için kullanılma çalışmaları başladı”dedi.

“Bugüne kadar işverenlere, işe KKTC vatandaşı alın, sosyal güvenlik yatırımlarını biz yapalım demişlerdi. Bizim dönemde ek maaş desteği ile birlikte çalışma başlatıldı ancak hayata geçirmedik” diyen Zeki Çeler, o dönem Halkın Partisi’nin sendikalaşma temelinde olaya sıcak bakmadığını da vurguladı.

“EK MAAŞ DA REFAKATÇİ DESTEĞİ DE HAYATA GEÇEMEDİ”

Tüzüğün Bakanlar Kurulu’ndan geçmesi halinde, belirlenen sektörlerde çalışan vatandaşlara ek 750 TL’nin, maaşlarının yattığı banka hesabına her ay Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından aktarılmasının planlandığını söyleyen Çeler, Bakanlar Kurulu’ndan onay çıkmaması nedeniyle “ek maaş ödeneği”nin hayata geçirilemediğini kaydetti.

381 BASIN ÇALIŞANI DESTEK ALIYOR

Çeler hayata geçirilen önemli bir başka uygulama olduğuna vurgu yaparak, özel sektör çalışanlarının güvencesini sağlayacak olan özel sektörde sendikalaşmanın önünün açıldığına vurgu yaptı.

Çeler şöyle konuştu:

“Basın sektörüne sendikalaşırsanız, hem var olan KKTC vatandaşlarının hem yeni istihdam edilecek olanların sosyal güvenlik yatırımlarını biz yatıracağız dedik. Bu kapsamda 381 kişi bu haklardan faydalanacak şekilde sendikalaşmış ve patronlar da hiçbir sıkıntı çıkarmayarak TİS’ler de imzalanmıştır. Bu da basın sektöründe iş güvencesi yoktur, patronun iki dudağı arasında atılabiliriz algısından öte, basın özgürlüğünü ön planda tutabilme adına sendikalı şekilde çalışmaya olanak tanımıştır.”

“3 YIL DEVAM ETMESİ PLANLANDI”

Yerel İş Gücünün Desteklenmesi Tüzüğü kapsamındaki teşviklerin 3 yıl devam etmesinin planlandığını ve beklendiğini de söyleyen Çeler, “Yeni hükümet döneminde ilgili arkadaşlar bu uygulamadan memnunsa bunu uzata da bilirler. Çünkü teşvik için biriken para 200 milyon kusuru aşmıştı. Hiçbir külfeti ve zararı olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Çeler, dönemlerinde yaptıkları girişimlerin ve yerel iş gücünü destekleme çalışmalarının yeni hükümet döneminde de sürdürülmesini umut ettiklerini kaydetti.

SUCUOĞLU: KATKILAR DEVAM EDECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda Yerli İstihdam Destekleme Merkezi’nden turizmde 2 bin 356 kişinin, basında 381 kişi, banka sektörüne bin 692, eğitim sektöründe 2 bin 5, özel güvenlikte 288, imalat sanayide bin 551, inşaatta 895, ulaşım taşımacılıkta 897, toptan perakende ve ticarette 5 bin 315, temizlikte 2 bin 189, diğer sektörlerde 11 bin 17 ve genel toplamda ise 2008-2009’dan itibaren 28 bin 586 KKTC vatandaşına katkı verildiğini dile getirdi.

Sucuoğlu, teşvik ve katkıların bundan sonraki süreçte de verilmeye devam edeceğini ifade etti.

Bakan Sucuoğlu, Yereli İstihdamı Destekleme Merkezi’nin bütçesinin de işverenler tarafından yatırılan yüzde 5’lik payla oluştuğunu ifade ederek, 2017’den bu yana 68 milyon TL’lik birikim olduğunu ve totalde de 217 milyon rakam rakamının varlığına dikkat çekti.