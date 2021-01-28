Ek tedbirler uygulanıyor.

Lefkoşa ve Girne için alınan ek tedbirler uygulanmaya başladı. İki ilçede sokağa çıkmak dünden itibaren yasaklanırken, giriş ve çıkışlar da durduruldu.Vatandaşlar acil durumlarda İçişleri Bakanlığı’ndan izin alarak Lefkoşa ve Girne’ye geçiş yapabiliyor. Geceleri de saat 20.00’den itibaren sokağa çıkmak yasak.

Gazimağusa, Güzelyurt ve İskele’de denetimler gerçekleştiriliyor. Hafta sonu ise tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanacak.