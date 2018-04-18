"EKMEĞİMİZE TAŞ KOYUYORLAR!"

Bir grup mimar, hazırladıkları projelerinin vizelendirilmesinin Mimarlar Odası tarafından gereksiz bahanelerle uzatıldığını ve bundan dolayı mağdur olduklarını belirtti.

Deniz ABİDİN

Bazı mimarlar, projelerinin Mimarlar Odası tarafından vizelendirilmesinin iki aya yakın bir süre aldığını ve bundan büyük rahatsızlık duyduklarını belirtti.

Mimarlar, Mimarlar Odası’nın yasaya göre 7 gün içinde vizelendirmesi gereken projeleri, ufak tefek şeyler bahane ederek onay vermediğini ve sürenin uzadığını iddia etti.

“Zaman kaybına neden oluyorlar”

Mimarlar, son zamanlarda 7 günde bakılması gereken projelere bir ayda bakılmaya başlandığını ifade ederek, projenin uygulanmasını etkilemeyecek şeylerin yeniden düzeltilmesinin istendiğini ve bunun da zaman kaybına neden olduğunu kaydetti.

“Biz bu piyasa içinde ekmek parası kazanan kişileriz. Ancak bu şekilde bahanelerle ekmeğimize taş koyuyorlar.

Bizler, sorumlulukları olmadığını düşünüyoruz. Sorumlu olan, projeyi yapan müteahhit ve belediyedir. Buna rağmen yine zorluk çıkarıyorlar. Projelerin başlamasını engelliyorlar” diyen bir grup mimar, bu nedenle müşteriye söz verilen teslimat süresinde de aksama yaşandığını söyledi.

“Destek olacaklarına köstek oluyorlar”

Bir grup mimar, “Mimarlar Odası Genel Kurulu bugün yapılıyor. Vizelendirme süresindeki 7 günü 15 güne çıkarma niyetleri olduğunu duyduk. Bu sürenin uzamasıyla birlikte bir projeye onay vermelerindeki süre daha da uzayacak. Mimarlar olarak bizlere destek ve yardımcı olmalarını beklerken, köstek olmaktan öteye gitmiyorlar. Bu konuda mağduruz.”

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