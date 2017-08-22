EKMEK SU GİBİ SATILIYOR

Türkiye’de ‘geçici kullanım hakkı’ 6 aydan 24 aya çıkarılınca, Kıbrıs’taki galerilerde atıl duran sol direksiyon 2. El Mercedes’lere ilgi arttı

Teoman TURAN

Kuzey Kıbrıs’ta sol direksiyon araç ithalinin 2004 yılında yasaklanması sonrasında, oto galerilerinde biriken yüzlerce aracın Türkiye’ye satılması yönünde girişimler başlatılmıştı.

Türkiye, KKTC’deki ikinci el sol direksiyon araçların ülkeye girişine izin vermedi. Ancak, geçici olarak ülkeye sokulan araçlar için 6 aylık izin süresini 2 yıla çıkardı. Alınan bu karar en fazla sol direksiyon Mercedes araçların satışına yaradı. Diyalog’a konuşan galericiler, Türkiye’ye oranla daha ucuz olan sol direksiyon Mercedes araçların ekmek su gibi satıldığını belirtiyor.

Galericiler ne dedi ?

İbrahim Akın (Akın Oto Galeri):

“Sol direksiyonlu arabalar Türkiye’ye götürülerek 2 yıl kullanılabiliyor. Yalnız aracı kullanacak olan şahsın, Türkiye’de gümrükten çıkarken söz konusu arabayı kullanacağını ibraz etmesi lazım. Daha önce bu 6 aydı. İki yıla çıktı. Bu iyi bir şey. Sol direksiyonlu araçların ithalinin yasaklanmasıyla birlikte, ülkemizde bulunan bu tür araçların Türkiye’ye götürülmesi, trafikte de rahatlama sağlamış oldu. Ülkemizde sol direksiyon araba pek kalmadı. Köy yerlerinde kullanılıyor. Eski sol direksiyon arabalar da Türkiye’ye götürülmüyor . Genellikle Mersedes marka arabalar Türkiye’ye götürülüyor. Türkiye veya başka ülkede üretilen sol direksiyonlu araçların fiyatları, 3 bin TL’den başlıyor. Bu tür arabaları genellikle asker, öğrenci alıyor. Bir de şu dikkat çekici. Çalışma izni olan şahıslar burada ticari iş aracı kullanamaz. Ama bu gibi kişiler bunun da bir yolunu bulmuşlar. Gidiyor modeli çok düşük sol direksiyon araç satın alıyor. İçine işçisini dolduruyor, arabanın arkasına da çamur arabasını bağlıyor. Bu durumda kazalara yol açabiliyor. Y

Ülkemizde iş yapacak olan şirketlere sol direksiyon araç getirme izni Bakanlar Kurulu tarafından, iş bitince geri götürmek kaydıyla veriliyor.“

Sinan Yıldırımlar (Yılmaz Oto Galeri):

Sol direksiyonlu araçlar artık ülkemize girişi yasak. Yasaklandıktan sonra sol direksiyonlu araçlarda azalma oldu. Galerilerde bu tür araçları görmek artık zor. Genellikle trafikteki bu tür araçları öğrenciler, asker ve çalışma izni ile burada bulunanlar alıyor. Türkiye’den gelen sol direksiyonlu Renault, Tofaş, Opel marka araçların fiyatları 3 bin TL’den başlıyor. 8-10 bin TL’ye de bu tip araçları bulmanız mümkün. 12-30 bin TL arasında sol direksiyon Mercedes marka araç bulabilirsiniz. Bir de sol direksiyonlu araçlar daha önce Türkiye’ye girdiğinde 6 ay kullanılıyordu. Ancak yeni çıkan bir yasayla bu süre 2 yıla çıkarıldı. Şayet aracını iki yıl Türkiye’de kullanacaksa şahıs, Türkiye’ye girişte bunu ibraz etmek zorunda. Bu durumda sol direksiyon Mercedes araçlarda büyük oranda azalma oldu. Renault, Fiat tipi çok eski sol direksiyonlu araçları Türkiye’ye götürüp de kullanan duymadım. Bu arada burada büyük yatırım yapacak olan şirketler, Bakanlar Kurulu kararıyla sol direksiyonlu iş araçlarını getirebiliyorlar. İşleri bitince de bu araçlarını geri götürmek zorundalar.

Tunay Abik (Anıl Abik Oto Galeri):

Ucuz olması nedeniyle, sol direksiyonlu araçları genellikle köy ve kasabalarda yaşayan, düşük gelirli insanlarımız tercih ediyor. Bunun yanında öğrenci, asker ve çalışma izni ile ülkemizde bulunanlar da sol direksiyonlu araç alıyor. Sol direksiyonlu araçların ülkemize girişinin yasaklanmasıyla birlikte, bu tür araçları bir müddet sonra trafikte görmeyeceğiz. Sol direksiyonlu araçların fiyatlarına gelince, genellikle 2.500 TL ile 9 bin TL arasında değişiyor. Mercedes marka sol direksiyonlu araçlar da 12 bin il 35 bin TL arasında bulunabiliyor. Bir de sol direksiyonlu araçların artık Türkiye’de 2 yıl kullanılabiliyor. Bu nedenle genellikle sol direksiyonlu Mercedes marka araçları satın alanlar, bunu Türkiye’ye götürüp orada 2 yıl kullanabiliyor. İki yıl sonra tekrar ülkemizde getiriyor ve 6 ay sonra yeniden bu aracı Türkiye’de kullanma hakkı var. Tofaş, Renault v.s gibi sol direksiyonlu araçların Türkiye’ye götürülmesine pek sıcak bakılmıyor.

Bunun yanısıra sol direksiyonlu araçları ancak burada büyük yatırım yapacak olan şirketlere Bakanlar Kurulu kararı ile izin veriliyor. Şirketler, işleri bittiğinde bu araçları geri götürmek zorunda.

Diyalog