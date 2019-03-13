Ekmekten rahatsız oluyorsanız dikkat!

Anti Gliadin IgA nedir? Kaç olmalı?

Çölyak hastalığının teşhisine yardımcı olmak veya tedavisini izlemek için kullanılan Anti Gliadin IgA nedir? IgA değerleri kaç olmalı? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Anti gliadin IgG ve IgA, çölyak hastalığının teşhis ve takibinde kullanılan laboratuvar testleridir. Çölyak hastalığında buğday ve buğday ürünlerine karşı ömür boyu devam eden bir alerji söz konusudur.

Buğday veya buğday ürünlerinde gluten ve gliadin isimli proteinler bulunur.Bu proteinlerin ince barsak yüzeyine zararlı (toksik) etkileri vardır. Genetik yatkınlığı olan bazı kişilerde, bu proteinlere karşı hassasiyet vardır. Böyle kişilerde bu proteinleri içeren besinlerin tüketilmesi ishal, şişkinlik gibi çeşitli sindirim sistemi belirtilerine neden olur. Çölyak hastalığında, gıdalarla alınan gulutene (veya gliadine) karşı bağışıklık sistemi harekete geçer ve antikor adı verilen maddeler üretir. İşte üretilen bu antikorlara anti gliadin antikorları (IgG veya IgA) adı verilir. Kandaki bu antikorların seviyesine bakarak kişideki gliadin (veya gluten) hassasiyeti anlaşılabilir.

IgA KAÇ OLMALI?

Anti Gliadin IgG – IgA Normal Değerleri (Referans aralığı) :

<20 ünite olması negatif kabul edilir. Bu gluten (veya gliadin) proteinlerine hassasiyet olmadığını düşündürür.

20 – 30 ünite arası zayıf pozitif olarak kabul edilir.

>30 ünite olması pozitif kabul edilir. Gliadine karşı hassasiyet (alerji) olduğunu düşündürür. Sonucun pozitif olması çölyak hastalığını destekler.

Testin negatif çıkması normal kabul edilir.

Ayrıca laktoz intoleransı (süt alerjisi), kolit ve crohn hastalığında bu testlerin yüksekliği görülebilir. Çölyak hastalığı şüphesi olan kişilerde bu testler pozitif çıkarsa, endoskopi yapılarak teşhis kesinleştirilir. Çölyak teşhisi alan kişilere ömür boyu gluten içeren besinler yasaklanır.

Gluten (veya gliadin) içeren besinlerin başlıcaları şunlardır:

Buğday

Arpa

Çavdar

Yulaf

Bu besinlerle üretilen tüm yiyecekler gluten içerir ve çölyak hastalarına yasaklanır. Örn: Ekmek, pasta, makarna… Bu yiyecekler yerine mısır ve pirinç unu gibi güvenli gıdalar önerilir.