EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığında toplandı.

Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Komite, gündeminde bulunan, “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı” ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edecek.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkanı Fikri Toros, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, HP Milletvekili Mesut Genç, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak ise, Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’ndan yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu.