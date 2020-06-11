Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisinden yapılan açıklamaya göre, Komite, gündeminde bulunan Toprak Ürünleri Kurumu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı madde madde oyladı ve oy çokluğu ile kabul etti. Daha sonra, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nın madde madde oylamasına geçildi.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı, finansal sistemde bankalar dışında faaliyet gösteren finansal kiralama, factoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet izinlerine, ana sözleşme ve tüzük değişiklikleri ile hisse devirlerine, yöneticilerine, dizinleyecekleri sözleşmelere, işlem sınırlama, faaliyet izinlerinin iptaline, birleşme, devir ve tasfiyelerine, muhasebe, raporlama ve denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla hazırlandı.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında yapılan toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Kutlu Evren, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı.

Komite toplantısında, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan Hasan Adahan, Toprak Ürünleri Kurumu’ndan Mehmet Bullici ve Mehmet Savaş Arkut, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndan Rıfat Güney, Rasiha Maslakcı ve Pelin Yaylalı, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi’nden Şifa Karahasanoğlu, Olgun Önal ve Halil Okur da hazır bulundu.