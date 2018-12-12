EKONOMİK DURUM VE ÇÖZÜM YOLLARI ÇALIŞTAYI
Hür-İş, “Ekonomik Durum ve Çözüm Yolları” konulu çalıştay düzenliyor
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Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) yarın “KKTC’nin İçinde Bulunduğu Ekonomik Durum ve Çözüm Yolları” konulu çalıştay düzenliyor.
Hür-İş’ten verilen bilgiye göre, Kamu-İş Sendikası’nda 10.00-14.00 saatleri arasında yer alacak çalıştayda Hür-İş eski Genel Başkanı Yakup Ö. Latifoğlu, LAÜ Öğretim Görevlisi Okan Veli Şafaklı, işadamı Günay Çerkez, Birikim Özgür ve Kıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga konuşma yapacak.
Etiketler : Hür-İş, KKTC’nin İçinde Bulunduğu Ekonomik Durum, Çalıştay
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