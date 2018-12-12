EKONOMİK DURUM VE ÇÖZÜM YOLLARI ÇALIŞTAYI

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) yarın “KKTC’nin İçinde Bulunduğu Ekonomik Durum ve Çözüm Yolları” konulu çalıştay düzenliyor.

Hür-İş’ten verilen bilgiye göre, Kamu-İş Sendikası’nda 10.00-14.00 saatleri arasında yer alacak çalıştayda Hür-İş eski Genel Başkanı Yakup Ö. Latifoğlu, LAÜ Öğretim Görevlisi Okan Veli Şafaklı, işadamı Günay Çerkez, Birikim Özgür ve Kıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga konuşma yapacak.