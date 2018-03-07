"EKONOMİK İCRAAT HEDEFLERİNE DESTEK"

Başbakan Tufan Erhürman, ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği Türkiye’de Başbakan Binali Yıldırım ile ortak basın toplantısı düzenledi

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanları ortak basın toplantısı düzenledi.

TC Başbakanı Binali Yıldırım, Kıbrıs’ta huzur ve istikrarı önemsediklerini, yeni hükümete de her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Başbakan Tufan Erhürman da Türkiye’nin askeri harekatı nedeniyle şehitleri anarak ve yaralılara acil şifalar dileyerek başladığı konuşmasında, Ankara’da çok yararlı bir toplantı yaptıklarını söyledi.

“Türkiye Cumhuriyeti ile ortak hassasiyetimiz Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği meselesidir” diyen Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümün yönelik süreç hakkında da görüşlerini paylaştıklarını anlattı.

Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in seçimi sonrasında yaptığı açıklamaların çok umut verici olmadığını belirten Erhürman, “Bu müzakere süresinde Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğinin kabul edilmesi olmazsa olmazdır. Kalıcı ve sürdürülebilir bir barış süreci bu siyasi eşitlik üzerine inşa edilecektir” dedi.

Ekonomik meselelerde de Türkiye hükümeti ile ortak hassasiyet içinde olduklarını belirten Başbakan Erhürman, şunları söyledi: “Dört koalisyon hükümetimizin görev süresi henüz bir ayı bulmamıştır. Ancak pek çok icraat programı ürettik ve ön görüyoruz. Çok mutlu olduk, çünkü ekonomik icraat hedeflerimiz de ortaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin maddi ve manevi desteğinin ekonomik alandaki projelerimize yönelik olacağını görmek bizi mutlu etmiştir.”