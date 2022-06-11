Ekonomik kriz Cübbeli’yi vurdu

Ekonomik kriz nedeniyle Ahmet Mahmut Ünlü, sohbetlerine insanların gelemediğini ifade etti. Ünlü, “Gelip gitmek pahalılaştı. Benzin 100 lira olmuş” dedi.

“Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ekonomik kriz sebebiyle kendi yaptığı sohbetlere kimsenin gelemediğini söyledi. Ünlü, videosunda bir itirafta daha bulunarak, “Gelip gitmek pahalılaştı. Benzin 100 lira olmuş ama imkanlarımız arttı derdimiz neden din değil yahu? Allah uyandırsın milleti.” dedi.