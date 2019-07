EKONOMİK KRİZ HER YERDE!

Yeni Bakış'tan Süreyya Özdemir'in haberine göre; Her hafta Lefkoşa Otobüs Terminali içerisine kurulan pazara bu hafta vatandaş ilgi göstermedi. Ekonomik krizle mücadele ettiklerini ifade eden vatandaşlar, tezgahtaki ürün fiyatlarının düşmesine rağmen alışveriş yapmakta zorlandıklarını dile getirdi.

Her hafta Lefkoşa Otobüs Terminali içerisine kurulan pazara bu hafta vatandaş ilgi göstermedi. Pazara alışveriş yapmak için gelen bazı vatandaşlar ise, ekonomik krizden olumsuz etkilendiklerinden dolayı tezgahtaki ürün fiyatlarının düşmesine rağmen alışveriş yapamadıklarını dile getirdi. Özellikle meyve fiyatlarından yakınan vatandaşlar, evlerine meyve alamamaktan dolayı isyan ettiler. Pazar alanında her bütçeye göre sebzenin olduğunu ifade eden pazar esnafı ise, “vatandaşlarımızın bu hafta pazar yerine ilgisi yoğun değildi. Her bütçeye göre ürün olmasına rağmen, hala ekonomik krizle mücadele etmeye çalışıyorlar.” dedi.

Tezgahtaki bazı sebzelerin fiyatları şu şekilde gözlemlendi:

Domatesin kilosu 1,50 TL’den başlayarak 4 TL’ye kadar ulaştı

Havuç kilosu: ………5 TL

Domates kilosu: ………. 4 TL

Patlıcanın kilosu: ……………5TL

Kabak: ……….5 TL

Taze fasulye: …………17 TL

Salatalıgın kilosu: ……. 4 TL

Soğanın kilosu: ……….. 4 TL

Kırmızı Soğan: …………12 TL

Patatesin kilosu: ……….. 5 TL

Asma Yaprağı: ………….50 TL

Mantar: …………….30 TL

Acı biber: …………….10 TL

Renkli Biber: ………….15 TL

Limonun kilosu: …………10 TL

Pırasa: ……….2,50 TL

Maydanoz: ………..2,50 TL

Semiz Otu: ………2,50 TL

Acur: ……….5 TL

Meyvelerin fiyatları tezgahlara şu şekilde yansıdı:

Muz: ……….8 TL

Elma: ………….5 TL

Portakal: ……….4 TL

Karpuzun kilosu:…………1 TL

Kavun: …………..5 TL

Armut: ………..20 TL

Üzüm: ………20 TL

Erik: ………7 TL

Kayısı: ………..15 TL

Şeftali: …………10 TL

Kiraz: …………25 TL

Kırmızı Greyfurt: …….17 TL