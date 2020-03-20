“Ekonomik önlem paketi ile ilgili çalışmanın gün bitimine kadar tamamlanması hedefleniyor”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, hem özel sektör hem de devlet içerisinde yaşanılabilecek sıkıntıları en aza indirgemek için 3 aylık ekonomik önlem paketi hazırladıklarını açıkladı.

Amcaoğlu, ülkede corona virüsü dolayısıyla yaşanan sıkıntılara önlem ve çare üretmek amacıyla yaptıkları çalışmalarda kapalı olan özel sektöre maaş desteğinin yanısıra ihtiyat sandığı ödemelerinin ötelenmesinin de olduğunu vurguladı.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamada bulunan Amcaoğlu, şimdilik Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayacak olan ekonomik önlem paketi ile ilgili teknik çalışmaların gün bitimine kadar tamalanmasını hedeflediklerini söyledi.

Koronavirüs salgını dolayısıyla kapalı olan özel sektörün, talep etmesi halinde Mart, Nisan ve Mayıs ayları için maaş desteği verilmesi çalışmalarını yaptıklarını söyleyen Amcaoğlu, yine Mart, Nisan ve Mayıs ayları için sigortalarda “İstihdamı Destek Merkezi” kaynağından finansman desteği alınması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Amcaoğlu, İhtiyat Sadığı ödemelerinin gecikme zamsız ötelenmesi ve 2020 Mayıs ayından itibaren en az 1 en fazla 10 çalışanı olanlara alacakları kredilerde faiz desteği yapılması konusunda da gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti.

4 Milyon TL’lik Fon Virüs Finansman Kaynağına Aktarılmalı

Amcaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Tanıtma ve Enformasyon Hizmetleri katkı kalemi, hane halkına yapılan transferler ve diğer kurum kuruluşlara yapılan transferler gibi kalemler altında bulunan yaklaşık 4 Milyon TL’lik rakamın da koronavirüsü ile ilgili finansman kaynağına aktarılması çalışmasının da yapıldığını vurguladı.

“Tedbirler Devam Edecek”

Ülkede koronavirüsle ilgili durumun yansımalarını görerek tedbirlerin devam edeceğini söyleyen Amcaoğlu, şimdilik 3 aylık ekonomik önlem paketi hazırladıklarını fakat ilerleyen zamanlarda ülkenin içinde bulunduğu duruma göre de çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

Bütçede tasarruf yaratarak bütçe olanaklarını en iyi şekilde yöneteceklerini vurgulayan Amcaoğlu, ilk önce sıkıntı yaşayan özel sektör tarafına kaynak yaratarak, durması olası sektörlerle ilgili de hareket yaratacak şartları yaratmaya çalışacaklarını söyledi.

“Herkes Elini Taşın Altına Eşit Şekilde Sokacak”

“Herkes elini taşın altına eşit şekilde sokabilecek noktada belki de fedakarlıklarda bulunacak bir çalışma içerisine girilecek” şeklinde konuşan Amcaoğlu, kötü günlerin hep birlikte aşılacağını söyledi.

Amcaoğlu, “Birlikte hareket etmek zorundayız. Kendimize göre oranlayabildiğimiz kadar bu sıkıntının aşılmasında bireysel değil toplumsal faydayı ortaya çıkarabilecek hareketler ve taleplerde bulunmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Hükümet Tedbirleri Alacak…Ne Varsa Hep Birlikte Paylaşacağız”

Hükümet tüm tedbirleri düşünüp alacağını söyleyen Amcaoğlu, “ne varsa hep birlikte paylaşacağız. Özel sektöre ve devlet tarafı hep birlikte paylaşılacak. Öncelikli konularımız sağlıktır. Daha çok sıkıntılı ortamların oluşmaması için de gereken adımları bıkmadan usanmadan atacağız” dedi.

Amcaoğlu, özel sektöre ve devlet tarafındaki sorumluluklarını yerine getirmek için gerekenin yapılacağını vurguladı.