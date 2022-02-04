Ekonomik Örgütler Platformu sözcülüğü Dimağ Çağıner’e geçti

Ekonomik Örgütler Platformu’nun (EÖP) dönem sözcüsü Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner oldu.

Platform adına yapılan açıklamada, Çağıner’in görev süresinin 2022’nin ilk altı ayında olacağı kaydedildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ile Kıbrıs Türk Otelciler Birliği tarafından oluşturulan EÖP’ün Dönem Sözcü, Platformun çalışmalarını ve ilişkilerini koordine etmek sorumluluğunu taşıyor.