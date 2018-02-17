EKONOMİYE TEŞVİK

Avrupa Birliği’nin KKTC’ye yönelik Mali Yardım Programı’nın her yıl yaklaşık olarak 34 milyon Euro katkı koymaya devam ettiği bildirildi.

Toplumsal ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmek, altyapıyı geliştirmek; uzlaşıyı desteklemek, güven arttırma ve sivil toplumu desteklemek; Kıbrıs Türk toplumunu bilgi ve iletişim yoluyla AB’ye yakınlaştırmak; Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü konusunda bir anlaşmaya varılması halinde Kıbrıs Türk toplumuna AB müktesebatının uygulaması konusunda yardımcı olmak amacıyla yürütülen program çerçevesinde kısa bir süre önce hayata geçirilen dört yeni projenin detayları basınla paylaşıldı.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden verilen bilgiye göre, AB, KOBİ’ler için danışmanlık hizmetleri ve finansman kaynaklarına erişimin geliştirilmesi için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından yürütülen KOBİ Rekabet Edebilirliği için Entegre Finansman Hizmeti programı için toplam 2.45 milyon Euro katkı sağlıyor.

Takriben 50 şirkete işletmelerini genişleterek yeni istihdam yaratma olanağı vermesi beklenen 800 bin Euro değerinde bir ek finansman da sağlandığı belirtildi. Bu finans hizmetinin, AB’nin özel sektörün kalkınması için verdiği desteğin önemli bir öğesi olduğu kaydedildi.

Kayıp Şahıslar Komitesi çalışmalarına destek

Avrupa Birliği'nin Mali Yardım Programı, Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi’ne bugüne kadar 22.4 milyon Euro katkı yaptığı, Avrupa Komisyonu’nun, yakın zamanda BM Kalkınma Programı ile imzalamış olduğu anlaşma ile Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından yapılan çalışmalara 2.6 milyon Euro daha ilave finansman sağlandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu kısa bir süre önce “Hayvan hastalıklarının bertaraf ve kontrol edilmesi ve önlenmesi için Kıbrıs Türk toplumu veterinerlik hizmetlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi için Teknik Destek” ile ilgili yeni bir sözleşme imzaladı. Kuzey Kıbrıs’ta önemli hayvan hastalıkları ile AB standartlarına uygun olarak mücadele edilmesi için veterinerlik hizmetlerinin kapasitesinin geliştirilmesini amaçlayan sözleşme yanında ayrıca, veteriner ve gıda güvenlik laboratuVarları için teçhizat ve sarf malzemeleri tedariki için AB finansmanlı dört yeni tedarik sözleşmesi de imzalandı.

Bu yatırımların, KKTC’de hayvan sağlığı ve gıda güvenliği üzerinde doğrudan etkisi olacağı belirtilirken, AB tarafından kırsal kalkınma sektörü için 2006 yılından beri yapılan yatırımların 58 milyon Euro olduğu açıklandı.

Sürdürülebilir Katı Atık Yönetim Uygulamaları…

Avrupa Komisyonu, KKTC’deki sürdürülebilir katı atık yönetim uygulamalarına destek çerçevesinde Güngör’deki mevcut merkezi düzenli çöp depolama sahasının genişletilmesi için 2.65 milyon Euro katkı sağlayacak.

AB tarafından yapılan bu yeni yatırımla Güngör’de potansiyel çöp depolama ömrünün 2030 yılına kadar uzayacağı ve tüm çalışmaların en yeni AB standartlarına uygun olarak yapılacağı bildirildi.