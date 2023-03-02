Ekşi Sözlük hakkındaki kısıtlama kararı kaldırıldı

Ekşi Sözlük için verilen erişim kısıtlaması kararı Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla kaldırıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 21 Şubat 2023 tarih ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı kararıyla Ekşi Sözlük’e erişim engelli getirilmişti.

Tepki çeken kısıtlama kararı Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin bugün aldığı kararla kaldırıldı. Ekşi Sözlük CEO'su Başak Purut, mahkemenin kararını “ekşi @sozluk erişim engeli kararı an itibariyle mahkeme tarafından kaldırıldı. geçmiş olsun!” notuyla duyurdu.

“KARARIN UYGULANMASI İÇİN YETKİLİLERLE İLETİŞİME GEÇİYORUZ”

Ekşi Sözlük’ten yapılan açıklamada ise “Yaptığımız itiraz Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğince kabul edildi ve erişim engelinin kaldırılmasına karar verildi. Kararın uygulanması için yetkililerle iletişime geçiyoruz. Hukuka inanmaya devam edeceğiz” denildi.

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