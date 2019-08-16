Eksikliği yorgunluk ve vücut ağrısına yol açıyor!

D vitamininin faydaları nelerdir? D vitamini eksikliği nelere yol açar?

Yeterince D vitamini almak, sağlıklı kemikler ve dişlerin bakımı da dahil olmak üzere bir takım nedenlerden dolayı önemlidir; ayrıca kanser, tip 1 diyabet ve multipl skleroz gibi çeşitli koşullara karşı da koruma sağlayabilir. Peki, D vitamininin faydaları nelerdir? D vitamini eksikliği nelere yol açar?

D vitamini bazen “güneş ışığı vitamini” olarak da adlandırılır çünkü cildinizde güneş ışığına tepki olarak üretilir. Uzmanlar, genel sağlık için D vitaminine gerçekten ihtiyacımız olduğunu söylüyorlar, ancak yeterince alamadığınız muhtemel. D vitamininin; kemikleri güçlendirmek, kas gücünü artırmak, diyabet riskini düşürmek ve kanser riskini azaltmak gibi sağlık açısından pek çok faydası bulunmaktadır. şimdi, d vitaminin faydalarına daha yakından bakalım… D vitamininin faydaları nelerdir? D vitamini eksikliği nelere yol açar? İşte bilinmesi gerekenler…

D VİTAMİNİ HAKKINDA

D vitamini “vitamin” olarak adlandırılsa da (diyetten elde edilen gerekli bir besin maddesi), gerçekten bir vitamin değildir. Vücudunuz doğrudan güneş ışığına maruz kaldığında doğal olarak D vitamini üretir. Ayrıca, kanınızdaki vitamin seviyesinin yeterli olmasını sağlamak için bazı gıdalar ve takviyeler yoluyla da alabilirsiniz. D vitamini birkaç önemli fonksiyona sahiptir. Belki de en hayati olan kalsiyum ve fosforun emilimini düzenlemek ve normal bağışıklık sistemi fonksiyonunu kolaylaştırmaktır. Yeterli miktarda D vitamini almak, kemik ve dişlerin normal büyümesi ve gelişmesi ve ayrıca bazı hastalıklara karşı daha fazla direnç için önemlidir.

D VİTAMİNİNİN FAYDALARI

D vitaminin sağlık yararlarından bazıları şunlardır:

Sağlıklı kemikler için D Vitamini

D vitamini kalsiyum düzenlenmesi ve kandaki fosfor seviyelerinin korunmasında önemli bir rol oynar; sağlıklı kemikleri korumak için son derece önemli olan iki faktördür. Bağırsaklardaki kalsiyumu emmek ve böbreklerden atılacak kalsiyumu geri kazanmak için D vitaminine ihtiyacımız var. D Vitamini eksikliği, kemiklerin yumuşaması nedeniyle çocuklarda raşitizme neden olabilir. Yetişkinlerde, D vitamini eksikliği osteomalazi (kemiklerin yumuşaması) veya osteoporoz olarak ortaya çıkar. Osteomalazi zayıf kemik yoğunluğu ve kas zayıflığı ile sonuçlanır. Osteoporoz, menopoz sonrası kadınlar ve yaşlı erkekler arasında en sık görülen kemik hastalığıdır.

Depresyonu önler

D vitamini, adrenalin, noradrenalin ve dopamin gibi vücut için gerekli olan salgıların üretilmesine yardımcı olduğu için, depresyon ve endişe (anksiyete) gibi psikolojik problemlerin önlenmesinde etkin rol oynamaktadır.

Kanseri önlemeye yardımcı olur

Araştırmalar, özellikle kalsiyum ile alındığında D vitamininin bazı kanserleri önlemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Multipl (çoklu) skleroz riskini azaltır

D vitamini ile ilgili yapılan araştırmalar, uzun süreli D vitamini takviyesinin multipl skleroz riskini azalttığını gösteriyor.

Diyabete karşı korur

D vitamini diyabete karşı koruma özelliğine sahiptir. Yeterli D vitaminine sahip olan çocuklarda Tip 1 diyabetin azaldığı, düşük olanlarda ise Tip 2 diyabetin arttığı görülmektedir.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NELERE YOL AÇAR

Vücudunuz D vitamini almazsa, kemiklerin yumuşaması (osteomalazi) veya kemiklerin kırılması (osteoporoz) gibi kemik anomalileri geliştirme riskiniz vardır. D vitamini eksikliği; kanser, kronik yorgunluk, diyabet, hipertansiyon, depresyon, romatizma ve kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. D vitamini eksikliği; kemik yoğunluğunu etkileyerek çeşitli kemik hastalıklarına davetiye çıkarır.

D vitaminin eksikliğinde aşağıdaki belirtileri yaşayabilirsiniz:

– Genel vücut ağrısı

– Yorgunluk

– Yürümekte zorlanma (denge problemi)

– Kemik ağrısı

– Kuvvet kaybı

– Saç dökülmesi

– Baş ağrısı

– Depresyon

– Değişken ruh hali

– Uykusuzluk

– Eklemlerde ve parmaklarda ağrı

– Gözaltı morlukları

– Aşırı terleme

– Kilo vermekte güçlük çekme

– Sürekli üşüme

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ KİMLERDE GÖRÜLÜR?

D vitamini eksikliği; koyu cilde sahip olanlar, aşırı kilolu kişiler, hamile kadınlar, ağır yanık vakaları, ağır yaralanmalar, ileri yaşlı insanlar, yetersiz beslenenler, ileri seviyede vejetaryen diyet uygulayanlar, böbrek hastalığı olanlar ve aşırı alkol kullananlarda sıklıkla görülmektedir.

GÜNLÜK D VİTAMİNİ İHTİYACI NE KADAR?

Yaşlara göre günlük alınması gereken D vitamini miktarları şu şekildedir:

– 0-6 ay: 10 mcg

– 7-12 ay: 5 mcg

– 1-3 yaş: 15 mcg

– 4-8 yaş: 15 mcg

– 9-70 yaş: 15 mcg

– 70 yaş ve üzeri: 20 mcg

– Hamilelik ve emzirme dönemleri: 15 mcg

D VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

– Yağ bakımından zengin olan balık çeşitleri (somon, uskumru, ton balığı, sardalye)

– Süt ve süt ürünleri

– Yumurta

– Portakal suyu gibi doğal meyve suları

– Tavuk ciğeri

– Balık yağı

– Tahıl ürünleri

– Yonca

– Isırgan otu

– Maydanoz

NOT: Her vitaminde olduğu gibi D vitamini tüketilirken dikkat edilmesi gerektirmektedir. Fazla alınması durumunda; aşırı kilo verme, kusma, zihin karışıklığı, kalp ve ciğerlerde kalsiyum birikimi, böbreklerde hasar, kabızlık ve iştahsızlık sorunlara neden olabilir.