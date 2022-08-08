El ele ölüme atladılar! Doğum gününde canına kıyan babanın kimliği şaşırttı

35 yaşındaki Florind Belliu ve 28 yaşındaki eşi Ornela Shehi, Cumartesi günü sabah 9:15 sularında 2199 Cruger Ave'nin arka avlusunda ölü bulundu. Konuya ilişkin araştırmalar sürerken Belliu'nun kimliğine dair detaylara erişildi. Genç adamın Arnavutluk'tan bir aktör ve gelecek vadeden bir aktör film yapımcısı olduğu ortaya çıktı.

Cumartesi günü sabah saatlerinde Bronx'ta gerçekleşen olaydan 2 çocuk sahibi bir çiftin yaşadıkları binanın arka avlusunda cesetleri bulundu. Kişilerin kimlikleri Florind Belliu ve eşi Ornela Shehi olarak belirlendi. Olaya ilişkin soruşturmalar devam ederken, Belliu'nun Arnavutluk'tan bir aktör ve başarılı bir film yapımcısı olduğu ortaya çıktı.

'SESSİZ BİR ÇİFT'

New York Post'un haberine göre, yapılan araştırmalar önce Shehi'nin binanın altıncı katından aşağı düştüğünü ve Belliu'nun de saniyeler sonra indiğini gösterdi. Polis, çiftin ölümünü çevreleyen koşulların henüz belirsiz olduğunu söyledi.

Komşuları, ikilinin kendi halinde, sessiz bir çift olduklarını söyledi.

HERHANGİ BİR RAPOR YOK

Ancak Belliu'nun özellikle Cuma günü oldukça kızgın bir hal içinde olduğuna da dikkat çektiler. Kaynaklar ise, polislerin yaklaşık dört ay önce iki küçük çocuğuyla birlikte binaya taşınan çiftle ilgili aile içi şiddet raporları almadığını söyledi.

DOĞUM GÜNÜYDÜ

Olayın ardından birçok dost, taziyelerini ve üzüntülerini aktaran sosyal medya paylaşımları yayınladı. Bu gönderilerde, Belliu'nun cesedinin bulunduğu 6 Ağustos Cumartesi gününün genç adamın yaş günü olduğu ortaya çıktı.

mynet.com.tr