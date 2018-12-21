EL MİKSERLERİNİ KULLANIRKEN DİKKAT!

Bebeklere mama hazırlarken el mikseri ya da blender kullanmak birçok açıdan kolaylık sağlar ancak bebeğin çiğneme fonksiyonunu öğrenmesine engel olabilir.

Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, mutfakta vakit geçirenleri el mikserleri, rondo ve blenderlarla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

El mikserleri (el robotları / blenderlar/ rondolar) ayarında kullanması gereken mutfak aletleridir. Çeşitli çorbaların, sos ve pürelerin hazırlanmasında işlerimizi çok kolaylaştıran mutfak robotları örneğin patates püresi için kullanılırsa nişasta yapısını çok parçalayacağı için sünmüş ve yapışkan bir patates püresi ortaya çıkartacaktır. Hiç brokoli yemeyen kişinin önüne parmak parmak brokoli dolu çorbayı koyun ama yemeyecektir. Mamaları, çorbaları hafif pütürlü bırakmak özellikle bebeklerde çok püreye alıştırmamış olmak anlamına gelir ki sonra tane gıdalara geçmek çocuklarımız için zor olmasın.

FAZLASININ FAYDADAN ÇOK ZARARI OLABİLİR

Taneli gıdalar daha uzun sürede sindirim sistemini terk ettiklerinden görece olarak daha tok tutarlar, bunu da akılda tutmakta yarar var. Kısacası gıdalar için altın kural burada da geçerli: Çoğu zarar, azı karar.

SEKİZİNCİ AYDAN SONRA DAHA AZ BLENDER VE RONDO

Bebeklerin katı gıdaya alışma sürecinde blenderlar mutlaka işe yarıyor. İlk başlarda hafif pütürlü olarak verdiğimiz besinlerle ek gıda süreci başlıyor. Ancak çocuklar sonsuza kadar bu şekilde beslenemezler. Annelere her ne kadar kolay gelse de en azından sekizinci aydan itibaren blenderları yavaş yavaş bir kenara bırakmak gerekiyor. Zira sürekli püre tarzı besinler yiyen çocuklarda çiğneme refleksi gelişemeyebiliyor, bu da birtakım yeme problemlerinin oluşmasına zemin hazırlıyor.



