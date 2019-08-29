EL-SEN EYLEMDE!
El-Sen Eylem’de
A+A-
Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası EL-SEN açıkladığı eylem planı çerçevesinde kuruma borcu olup da ödemediğini iddia ettiği yerlerin elektrik enerjilerini bugünden itibaren kesmeye başlayacaklarını duyurdu.
Maliye Bakanlığı önünde eylem yaparak elektrik kesme girişiminde bulunan EL-SEN polis engeliyle karşılaştı. Sendika Maliye Bakanlığı’ndan ayrılarak İçişleri Bakanlığı’na gidiyor.
Öte yandan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan KIB-TEK Yönetim Kurulu hariç hiçbir kuruluşun elektrik kesme yetkisi bulunmadığını belirtti.
El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç ise eylemlerini yapmakta kararlı olduklarını ifade etti.
Etiketler : Elektrik Kurumu, EL-SEN
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.