EL-SEN EYLEMDE!

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası EL-SEN açıkladığı eylem planı çerçevesinde kuruma borcu olup da ödemediğini iddia ettiği yerlerin elektrik enerjilerini bugünden itibaren kesmeye başlayacaklarını duyurdu.

Maliye Bakanlığı önünde eylem yaparak elektrik kesme girişiminde bulunan EL-SEN polis engeliyle karşılaştı. Sendika Maliye Bakanlığı’ndan ayrılarak İçişleri Bakanlığı’na gidiyor.

Öte yandan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan KIB-TEK Yönetim Kurulu hariç hiçbir kuruluşun elektrik kesme yetkisi bulunmadığını belirtti.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç ise eylemlerini yapmakta kararlı olduklarını ifade etti.