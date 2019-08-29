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EL-SEN EYLEMDE!

EL-SEN EYLEMDE!

El-Sen Eylem’de

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Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası EL-SEN açıkladığı eylem planı çerçevesinde kuruma borcu olup da ödemediğini iddia ettiği yerlerin elektrik enerjilerini bugünden itibaren kesmeye başlayacaklarını duyurdu.

Maliye Bakanlığı önünde eylem yaparak elektrik kesme girişiminde bulunan EL-SEN polis engeliyle karşılaştı. Sendika Maliye Bakanlığı’ndan ayrılarak İçişleri Bakanlığı’na gidiyor.

Öte yandan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan KIB-TEK Yönetim Kurulu hariç hiçbir kuruluşun elektrik kesme yetkisi bulunmadığını belirtti.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç ise eylemlerini yapmakta kararlı olduklarını ifade etti.

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