EL-SEN, KIB-TEK Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaptı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Başkanı Kubilay Özkıraç , KIB-TEK Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

EL-SEN’’in eylemine Bu Memleket Bizim Platformu ve Sendikal Platform da destek verdi.

Sendika Başkanı Kubilay Özkıraç, yaptığı açıklamada KIB’TEK’i yıllardır yap işlet devret modeliyle özelleştirmeye niyeti olanların ülkeyi getirdiği noktanın ortada olduğunu belirterek ülkede bir kaos yaşandığını bu kaosun birinci delilinin de elektrik konusunda olduğunu söyledi.

Hükümetin hala daha Kuruma Yönetim Kurulu atamadığını belirten Özkıraç, KIB-TEK’in siyasetçilerin rant elde edeceği bir yer olmadığını, Kıbrıs Türk Toplumunun öz değeri olduğunu vurguladı.

Elektrik kesintilerinin tek sorumlusunun ülkeyi yönettiğini iddia edenler olduğunu söyleyen Özkıraç, yatırım yapılmaması halinde elektrik kesintilerinin devam edeceğini belirtti.

Özkıraç, Başbakan Faiz Sucuoğlu’na da çağrıda bulundu ve Yönetim Kurulu’nu bir an önce atamasını, Parti içerisinde söz geçiremiyorsa istifa etmesini istedi.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Arslan Bıçaklı da ülkeyi yönetmek için yola çıkanların vadettiklerini yerine getirmek zorunda olduğunu belirtti.

Elektrik Kurumu’nun hayır kurumu olmadığını, vatandaşlar gibi devlet kurumlarının da elektrik borcunu ödemesi gerektiğini söyleyen Bıçaklı, elektriğin pahalı olmasının nedeninin AKSA olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil de müzadleeninin devam edeceğini ifade etti.

Elcil, elektrik kesintilerinin sebebinin KIB-TEK olmadığını , Devlet ve Hükümet yetkilileri olduğunu belirtti. EL-SEN önerilerini de bir kez daha açıkladı.

Öneriler arasında Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun liyakat sahibi ve uzman kişilerden oluşması, üretim kapasitesini artırmak için gerekli kararların alınması, Dizel Jenertör İhalesi ile Sayaç İhalesi’nin sonuçlandırılması, araç gereç ve malzeme ihtiyacının giderilmesi ve AKSA ile yapılan sözleşme revize edilmesi gibi maddeler yer alıyor.