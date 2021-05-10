EL-SEN süresiz greve gidiyor

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç yaptığı basın açıklamasında bu geceden itibaren süresiz greve gideceklerini açıkladı. Özkıraç, halkı mağdur edecek bir eyleme gidilmeyeceğini belirterek, “Eylemden dolayı halk ve hastane gibi elzem noktalar mağdur olmayacak"

Mağdur olacakları halk bugün görecek. Mağdur olacak kesim bu ülkeyi sömüren kesimdir. Herşey eskisi gibi olamayacak. Bu kavgada ve isyanda toplumu ve demokratik örgütleri yanımızda görmek istiyoruz. Çalışana zarar gelirse, olacaklardan sorumlu değiliz." dedi.