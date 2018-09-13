EL-SEN TAM GÜN GREVDE!

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), KIB-TEK’e yatırım yapılmamasını protesto etmek için tam gün grev yapıyor.Greve ek olarak Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na protesto yürüyüşü düzenleyen sendikaya, TÜRKSEN ve KTAMS da destek verdi.

Yürüyüş sırasında yazılı ve sözlü sloganlarla Ekonomi ve Enerji Bakanlığını eleştiren eylemciler Bakanlık binası girişine siyah çelenk koydu.Eylemcilere seslenen TÜRKSEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Hükümet edenlerin dövizi gerekçe göstererek sürekli olarak elektrik, gaz ve akaryakıta zam yaptığını ancak maaşları artırmadığını söyledi.

Sıkıntılı sürecin aşılabilmesi için halktan fedakarlık istendiğini ancak 17 bin 600 TL maaş alanların fedakarlığa hiç yaklaşmadığını savunan Bıçaklı, özellikle de siyasi partilere yapılan yıllık 11 milyon TL’lik yardımın dehşet verici olduğunu kaydetti.

Hükümetin, Ocak ayında 18 milyon TL kira ödediği AKSA’ya bu ay 55 milyon TL ödediğini belirten Bıçaklı, “Kiranın ödendiği döviz kuru neden sabitlenmiyor” diye sordu. KIB-TEKten Kilovatsaati 82 kuruş alınan enerjinin AKSA’dan 96 kuruşa alındığını, KIBTEK’in ihtiyacı olan yeni santralların alım ihalesinin sürekli ertelendiğini söyleyen Bıçaklı, “Biri bize bunu açıklasın” dedi.

ELSEN Başkanı Kubilay Özkıraç da sorunları çözemeyenlerin halka yalan söylemeyi sürdürdüğünü ileri sürerek, Hükümeti istifaya çağırdı.Ezilen insanların kaybedecek birşeyi bulunmadığını ifade eden Özkıraç, Hükümete, “Önümüzden çekilin biz ucuz ve sağlıklı enerji üretmek istiyoruz” mesajı gönderdi.

Basın açıklamasını okuyan ELSEN Genel Sekreteri Ersan Kaşif ise Hükümetin zam yapmaktan başka işler de yapabileceğini söyleyerek sendikanın önerilerini sıraladı. Öneriler şöyle:

Hükümet derhal AKSA ile dolar karşılığı yapılan kira bedel kurunu sabitlemeli;

Elektrik faturalarındaki KDV oranı düzenlenerek tüketimde indirim sağlanmalı;

Adaletli bir vergi sistemi uygulamaya konulmalı;

Hükümet KIB-TEK’in ihtiyacı olan santral alım ihalesini derhal açmalı;

Devlete bağlı kurum ve belediyelerin KIBTEK’e olan borçları bir an önce ödenmeli ve Kumarhanelere verilen teşvikler iptal edilmeli…

Ersan Kaşif, var olan sorunlara çözüm üretilmemesi halinde Ekonomi ve Enerji Bakanı’nın derhal istifa etmesi gerektiğini ileri sürerek ELSEN olarak KIBTEK ve toplum yararına atılacak adımların takipçisi olacaklarını söyledi.