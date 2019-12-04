EL-SEN YATIRIM İSTEDİ

Basın toplantısında yapılan konuşmalarda grev yasağı konularak sorunlara çözüm bulunmayacağı vurgulanırken, KIB-TEK’e ivedi şekilde yatırım yapılması gerektiği bir kez daha vurgulandı.

Yapılan açıklamalarda bazı kesimlerin El-Sen üzerinde algı operasyonu yaratmaya çalışıldığına da dikkat çekildi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda yer alan toplantıda konuşan Türksen Başkanı Arslan Bıçaklı, KIB-Tek’e ivedi olarak yatırım yapılması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

Eylül ayında imzalanan protokole uyulmasını talep eden Bıçaklı,ülkenin ileride karanlıkta kalmaması, enerji fiyatlarının aşağıya çekilmesi için protokolde yer alan maddelerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Arslan Bıçaklı, hükümetin grev yasağı koyarak sorunlara çözüm bulamayacağını da vurgulayarak “sayın bakan imzasının arkasında dursun” dedi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çalışanları (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç da sendikaları üzerinden algı operasyonu yaratılmaya çalışıldığını söyledi.

Yapılan tüm eleştirileri saygıyla karşıladıklarını ancak bazı kesimlerin çalışanlara yönelik küfür boyutunda açıklamalarının kabul edilemez olduğunu ifade eden Özkıraç, bazı gazetelerin de hakarete varan yayıncılığını protersto etti.

“Ülkede sermaye kesiminin ve ona destek verenlerin tek amacı KIB-Tek’i bölüp yabancılara satmaktır” diyen Özkıraç, son bir haftadır Kıb-Tek çalışanlarına tehditler yapıldığını da savundu.

Özkıraç 2023’ün sonunda AKSA ile yapılan sözleşmenin sona erceğini de hatırlatarak, KIB-TEK’e yatırım yapılması ve AKSA’nın bu ülkeden gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Özkıraç, üretimin devamı için teknik adamlara ihtiyaç duyulduğunu ve bunun için istihdamın şart olduğunu belirtti..

Grev günü KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan’ın talimat vererek dereboyunda arıza yaşanmasına neden olduğunu savunan Özkıraç

Erdal Onurhan’ın görevden el çektirilmesi gerektiğini ileri sürerek ilerleyen günlerde bu taleple bir eylem gerçekleştireceklerini söyledi.

El-Sen Genel Seketeri Ersan Kaşif de protokolün detayları ve 4 jeneratörün neden gerekli olduğu konusunda teknik bilgi verdi.

Kaşif KIB-TEK’e gerekli desteğin verilmesi halinde AKSA gibi başka şirkelere gerek kalmayacağını vurguladı.

Sendikal Platform adına konuşan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de El-Sen’in mücadelesinendestek verdiklerini vurgulayarak Elektrilk fiyatlarının yüksek olması ve nitelikli olmamasının temel nedeninin yatırım yapılmaması olduğunu söyledi.

Şener Elcil konuşmasında taraf olduğu gerekçesiyle BRTK’nın yayın politikasını da eleştirerek haklarını yargıda arayacaklarını ifade etti.

El-Sen basın Danışmanı olarak Basın -Sen Başkanı Ali Kişmir de basına yönelik eleştirilerin haklı olduğunu belirtti.