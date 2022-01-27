El-Sen:Bugün itibarıyla, kuruma borcu olan tüm devlet daireleri, kurum ve kuruluşların elektriği kesilecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), bugün itibarıyla, kuruma borcu olan tüm devlet daireleri ve buna bağlı tüm kurum ve kuruluşların elektrik enerjilerinin kesileceğini duyurdu.

El-Sen Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, yaptığı açıklamada, “İlk olarak kuruma 152 milyon TL borcu olan Maliye Bakanlığı, yüklü miktarda borcu olan Vakıflar İdaresi ve BRTK’nın elektrikleri kesilecektir” dedi.

Kubilay Özkıraç, toplumun her sıkıntısına ses vermiş olan kurum çalışanlarının bugün de yapılmak istenenlere karşı elini taşın altına koyduğunu belirtti.

Özkıraç, devlet ve devlete bağlı kurumlardan yaklaşık 900 milyon TL alacağı olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek), devletin borcunu ödememesi ve sürekli borçlandırılmasıyla batağa sürüklenmeye çalışıldığını öne sürdü.

“YENİ OLUŞACAK OLAN HÜKÜMETİ SON KEZ UYARIYORUZ”

“Bu kurumun fedakâr çalışanları ve onların örgütlü sendikası El-Sen, devletin kendi halkına olan borcunu söke söke almak için elinden geleni ardına koymayacaktır” şeklinde konuşan Özkıraç, yeni oluşacak hükümeti de son kez uyardıklarını belirtti ve “Bu vurdumduymazlık devam ederse geçmişte olduğu gibi her türlü eyleme gitmekten çekinmeyeceğiz” dedi.