El-Sen’den açıklama:Kıb-Tek kaosa sürükleniyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, Kıb-Tek’i kimin yönettiği ve kimin nasıl ve ne şekilde karar alacağının bilinmediğini ileri sürdü.

Ülkenin yangın yerine döndüğünü, kurumlarda kaosun tavan yaptığını, insanların alım gücünün dibe vurduğunu ve mazbata sorunu nedeniyle gençlerin ülkesini terk etmek zorunda kaldığını iddia eden Özkıraç, UBP, DP ve YDP’ye eleştirilerde bulundu.

Özkıraç, şu anda ülkenin en önemli ve stratejik kurumu olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda, halka hizmet verebilecek malzemenin kalmadığını savundu.

BRT