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EL-SEN'DEN BURHAN NALBANTOĞLU HASTANESİNE BAĞIŞ

EL-SEN'DEN BURHAN NALBANTOĞLU HASTANESİNE BAĞIŞ

El-Sen’den Burhan Nalbantoğlu Hastanesine bağış

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne bağışta bulundu.

EL-SEN’den yapılan açıklamaya göre, sağlıkta yaşanan sıkıntılar ve malzeme eksikliğinin bilinci içerisinde Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Göğüs Hastalıkları bölümüne; 5 adet mini buzdolabı, 2 adet tekerlekli sandalye, 5 adet oksijen flow metre, 3 adet pluse oksimetre cihazı ve 1 adet masa üstü aspiratör ünitesi bağışlandı.

Teslim töreninde konuşan EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, bu gibi yardım ve bağışlarda EL-SEN üyelerinin duyarlılığına dikkat çekti.

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