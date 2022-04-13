El-Sen’in dün başlattığı iş bırakma eylemi devam ediyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Başkanı Kubilay Özkıraç, dün başlayan eylemin devam ettiğini belirtti.

Özkıraç konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, halkı mağdur etmemek için çok acil arızalara müdahale ettiklerini kaydetti.

Özkıraç, tüm devlet dairelerinin elektriğinin kesildiğini de söyledi.

“Uzlaşmak için her türlü görüşmeye hazırız ancak şu ana kadar hiçbir temas olmadı. Bizimle görüşmek isteyen bir devlet yetkilisi yok” ifadelerini kullanan Özkıraç, İş bırakma eyleminin ne kadar devam edeceğine hükümetin karar vereceğini vurgulayarak ‘Biz buradayız’ dedi.

El-Sen, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun maliyetin altında satış yapmaya zorlanması gerekçesiyle dün iş bırakma eylemine başlamıştı.