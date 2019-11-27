"EL-SEN'İN GREVİ DOĞRU DEĞİL!"

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın başlattığı grevin doğru olmadığını açıkladı. Grev nedeniyle ülkenin birçok bölümüne elektrik enerjisi verilmediğinin altını çizen Onurhan “Evde hastası olanlar var. Evde küçük çocukları olanlar var. Sınavları ve dersleri olan öğrenciler var. Bilerek kesinti yapılması hiç doğru değil” dedi.

Onurhan’ın açıklaması şöyle:

Yazmaktan hep imtina ederim ama galiba farz oldu.

Grev hakkına sonuna kadar saygılıyım, ama çerçevesi içinde kalmak kaydıyla.

KKTC'nin büyük bir bölümü karanlıkta. Biraz sonra güneş de etkisi yitirecek ve karanlık tam basacak.

Evde hastası olanlar var. Evde küçük çocukları olanlar var. Sınavları ve dersleri olan öğrenciler var. Bilerek kesinti yapılması hiç doğru değil.

El-Sen ile yapılan protokolde mutabakat şöyle. En az 60 MW'lık üretim santralı. Protokol uyarınca oluşturulan ve bilahare toplanan 12 kişilik komitenin 9 üyesi güneş enerjisine dayalı üretim santralı ile çevre dostu üretim santralı üzerinde mutabık kaldılar. Görüleceği üzere burada da sadece dört jeneratör ifadesi yok. Ama sendika sadece dört jeneratör üzerinde durduğunu defalarca ifade etti.

Benim çağrım sağduyuya. Kıb-Tek'in üretim santralına şu andaki ihtiyacı ikincil. Dağıtım-iletim hatlarının revizyona ihtiyacı var.

İskele ve Alayköy civarındaki hızlı büyümeyi karşılayabilmek için yatırıma ihtiyacı var. Trafoların ve yeraltı kablolarının elden geçirilmeye ihtiyacı car. Her rüzgarda, her aşırı yağışta kesilen enerjinin kader olmaması gerekir. Kıb-Tek'in ivedilikle bunlara eğilmesi gerekir. Yönetim kurulu olarak bunlara önem verdiğimizi her platforma dile getirdik.

Yönetim Kurulu üyeleri arasında farklı görüşlerde olanların olması doğal ama bir bütünlük içinde topluma hizmet ön planda olmalı. Bunu yöneyim kurulu ve çalışanlar olarak başardığımız gün birlikte birçok şeyin üstesinden gelebileceğimiz gösterebiliriz.

Umudum az olmakla birlikte, bunun yapılması gerektiğini tekrarlamak isterim.

Son bir şey: Herkes durduğu yeri ve pozisyonunu iyi bilmeli ve topluma nasıl yararlı olacağını iyi hesap etmeli ve kişisel çıkarlar peşinde olmamalı. Önce vatandaş gelir. Bugün milletim için ne yaptım sorusu evine dönen her birey tarafından sorgulanmalı. Ama itiraf edeyim ki, ben bunları bazı kişilerde göremiyorum.