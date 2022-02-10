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  3. EL-SEN:Maliye Bakanlığı’nın Kıb-Tek’e olan borcu 155 milyon TL
EL-SEN:Maliye Bakanlığı’nın Kıb-Tek’e olan borcu 155 milyon TL

EL-SEN:Maliye Bakanlığı’nın Kıb-Tek’e olan borcu 155 milyon TL

EL-SEN:Maliye Bakanlığı’nın Kıb-Tek’e olan borcu 155 milyon TL

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Maliye Bakanı’nın Maliye Bakanlığı’nın Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na olan borcunun “tümünü kuruma ödediğine” yönelik açıklamasının “gerçeği yansıtmadığını” ileri sürdü.

Sendika, bugün itibarıyla Maliye Bakanlığı’nın Kıb-Tek’e 155 milyon TL borcu olduğunu savunarak, yarın itibarıyla Maliye Bakanlığının elektriğinin kesileceğini ve ödeme yapılmaması halinde Bakanlığa akım verilmeyeceğini açıkladı.

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