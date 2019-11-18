"ELAM'IN DÜŞMANLIĞA HİZMET ETTİĞİ AÇIKTIR"

Milli İradeye Saygı Platformu (MİSP) Başkanı Talip Sancar, “Kendinden farklı olanın bayrak ve benzeri sembollerine ve değerlerine saygı duymayanlar medeniyetten nasibini almamış olanlardır. Nefret eylemine geçen ELAM’ın siyaseten beslendiği düşmanlığa hizmet ettiği açıktır” dedi.

Sancar, “Rum kesiminde yakılan KKTC bayrağına ilişkin” açıklama yaptı. Sancar, Rumları bayrağın yakılmasına göz yumduğunu ifade ederek, “Bizler asla böyle bir şey yapmadık. Yapmayız da. Kabul edilecek bir durum değildir bu. Irkçı ELAM zihniyeti ile bir yere varılamaz” dedi.

Kıbrıs’ın eşit ortağı Kıbrıslı Türklere ve sembollerine tahammülü ve saygısı olmayan bu örgütün sık sık tekrarladığı yanlışlarına bir yenisini daha eklediğini ifade eden Sancar, şöyle devam etti:

“Kıbrıs’ın geçmişini acılarla dolduran böylesi nefret ve şiddet eylemlerinden hala ders çıkarılmaması endişe vericidir.

Ada’mızın ihtiyacı gencecik insanların yürekleriyle zihinlerini nefretle doldurmak değildir. Nefret hem Kıbrıs hem de insanlık için ağır bir yüktür. Biz Asil Türk milleti tarihinde farklı toplumları bünyesinde barındırmış ve hoşgörülü bir idare sistemi kurmuştur. Tarihte Türk’e düşman olanın sonu hazin ve makus talihli olmuştur. Ada’daki Türk varlığını görmezden gelmeleri kendi sonlarını getirmekten başka birşeye yaramaz. Birleştirici olmak ilk terciğimiz.Bu tarz eylemler savaşın da kaçınılmaz olduğunu her iki kesime de hatırlatmaktadır.”

