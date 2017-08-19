ELCİL: GÖRÜŞMELERİ AKINCI MI, YOKSA TÜRKİYE Mİ SÜRDÜRÜYOR?

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik’in “müzakereler bitti” şeklideki açıklamasını eleştirerek, Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesine müdahale edildiğini savundu.

Yazılı açıklamasında Türkiye’deki yetkililerle birlikte Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı da eleştiren Elcil, “Sayın Akıncı içte devam eden kolonilicilik faaliyetlerine ses çıkarmadığı gibi kendisinde ‘görüşmeler bitti’’ diye açıklama yapacak yetkiyi bulan Kıbrıs Cumhuriyeti garantörü ülkenin bakanının söyledikleri karşısında da sessiz” ifadesine yer verdi.

Elcil, “Görüşmeleri Akıncı mı, yoksa Türkiye yetkilileri mi sürdürüyor? Türkiyeli bakan görüşmeler bitti diye açıklama yaparken, Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesi nerede?” sorularını yöneltti.

Şener Elcil, başta Atatürk Öğretmen Akademisi olmak üzere Kıbrıs Türk toplumuna ait tüm kurumları kapatılmasına yönelik girişimlerin sürdüğünü kaydetti.