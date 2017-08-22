ELCİL: LAÜ EĞİTİMDE KALİTE YERİNE SİYASİ RANTA YÖNLENDİRİLDİ

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, 1974 sonrasında Lefke ve yöresinin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik yapının kalkınmasına katkı yapmak hedefiyle açılan Lefke Avrupa Üniversitesi’nin (LAÜ), “yöneticilerinin yanlış icraatları ile eğitimde kalite yerine siyasi ranta yönlendirildiğini” belirtti.

Yazılı bir açıklama yapan Elcil, üniversite yönetiminin, üniversitede çalışma koşulları nedeniyle örgütlenip sendika üyesi olan akademisyenleri işten attığını, çalışan ve sendika düşmanı olma anlayışının sürdüğünü açıkladı.

Elcil, “Özellikle akademisyenlerin uzun süre hiçbir karşılık almadan çalıştırılması sürmekte ve eğitim sendikalarına üyelikleri baskı ve tehditle engellenmeye devam edilmektedir. TC Elçiliği’nin ‘Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde sendika var, diğer devlet üniversitelerine kötü örnek oluyor’ siyaseti yüzünden eğitim bütçesinin önemli bir kaynağı DAÜ’ye değil, LAÜ’ye aktarılmaktadır” iddiasında bulundu.

Bu ayrımın bu yılki öğrenci alımlarında da görüldüğünü savunan Elcil, şu ifadelere yer verdi:

“Gazetelerde bol bol reklam yapan Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Mehmetali Yükselen gerçekleri tüm kamuoyundan gizlemektedir. Bu yıl Lefke Avrupa Üniversitesi 2 bin 131, TC vatandaşı öğrenci alarak adamızın kuzeyinde en çok öğrenci alan üniversite olduğunu iddia etmektedir. Bu tamamen göreceli bir yalandır. Alınan öğrenci sayısı 2 bin 131 olmasına rağmen okula para ödeyerek kaydolacak öğrenci sayısı 1103’tür. Görüleceği gibi 1030 öğrenci Lefke Avrupa Üniversitesi tarafından burs verilerek okula kayıtları yapılmıştır.”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, kendi ülkesinin çocuklarına burs vermek için bin bir kriter getiren Eğitim Bakanlığı’nın ayırdığı eğitim bütçesinin önemli bir kısmını burs olarak LAÜ’ye verdiğini, üniversitenin de bu paraları burs diye yabancı öğrencilere dağıtarak öğrenci topladığını iddia etti.

Burs verilen öğrencilerden 40’ını Lefkoşa’da öğrenim görecek olmasını da eleştiren Elcil, “Lefke ve yöresine hizmet vermek, ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak için kurulan Lefke Avrupa Üniversitesi’nin Lefkoşa’da ne işi var? Üstelik tam burs vererek öğrencileri Lefkoşa’da eğitim görmeye zorlamakla hedeflenen nedir?” diye sordu.