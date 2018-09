'Elçin Sangu daha önce insanı oynuyordu!'

Oyunculuk sözleşmesini feshettiği iddiasıyla oyuncu ve menajer Başay Okay, oyuncu Elçin Sangu'ya 100 bin dolarlık tazminat davası açmıştı. Okay'ın Elçin Sangu hakkındaki sözleri olay oldu.

Elçin Sangu'nun eski menajeri Başay Okay, daha önce yaptıkları sözleşmeye uymadığı için ünlü oyuncu hakkında 100 bin dolarlık tazminat davası açtığını söylemişti.

Hukuki işlem başlattık ama savaş açmadık" diyen Okay, "6 senedir menajerlik yapıyorum. Hem ben, hem de o oyuncu arkadaşımız bu durumun yaptığımız işlerin önüne geçmesini istemeyecektir. Bütün her şeyi hukuka bıraktık" dedi. Okay ayrıca, çıkan iddiaların aksine, "hiçbir zaman 'bu kadar para istiyorum' demedim" ifadelerini kullanmıştı.

İki yıldır süren dava henüz sonuçlanmazken Başay Okay, Elçin Sangu ile ilgili olay bir yorumda bulundu.

Başay Okay, yeni projesinde bir vampiri canlandıran Sangu hakkında, "Elçin Sangu vampiri oynuyormuş.Düzeltiyorum, Elçin daha önce insanı oynuyordu.Bugün duruşma vardı ama bilirkişi raporu bekleniyor. Bilirkişi raporu gelmediği için duruşma 7 Kasım'a ertelendi" ifadelerini kullandı.