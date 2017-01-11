ELÇİN SANGU'NUN 'HAMİLELİK' TESADÜFÜ!
Elçin Sangu'nun 'hamilelik' tesadüfü!
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Oyuncu Elçin Sangu'nun 5 yıllık sevgilisi Yunus Özdiken'den 2.5 aylık hamile olduğu iddiası var.
Posta'da yer alan habere göre Elçin'in zor bir hamilelik geçirdiği konuşuluyor.
Tesadüfe bakın ki; "Kiralık aşk" dizisinde Elçin Sangu'nun canlandırdığı 'Defne' karakteri de hamile kaldı.
13. Ocak'ta yayınlanacak bölümde "Defne" aşerecek ve gebelik testi yaptıracak.
Dizi 20. Ocak'ta final yapacak.
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Etiketler : Elçin Sangu, hamile
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