Elçin Sangu'nun partneri belli oldu!
Elçin Sangu'nun partneri belli oldu!
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Kanal D'nin yüzü olan Elçin Sangu, geçen haftalarda blutv'nin "Yaşamayanlar" projesiyle el sıkışmıştı.
Kanalın Gülizar dizisinden son anda vazgeçip aynı grubun dijital projesiyle anlaşan Elçin Sangu'nun yeni dizisi bir vampir hikayesini anlatıyor. Pınar Bulut'un yazdığı dizi yönetmen ve yapımcı Alphan Eşeli imzası taşıyor.
Yeni rolü için saçlarını kestiren Elçin Sangu'ya başrolde hangi erkek oyuncunun eşlik edeceği merak konusuydu.
Önceki gün sevgilisi Berrak Tüzünataç'la katıldığı Daha filminin galasında "Yeni bir yerle anlaştık. Yakında açıklanır" diyen Birkan Sokullu'nun güzel oyuncuya "Yaşamayanlar" dizisinde eşlik edeceği ortaya çıktı.
Etiketler : Kanal D, Elçin Sangu, Yaşamayanlar
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