Elçin Sangu'ya iki yakışıklı partner!

Güzel oyuncu Elçin Sangu'nun yeni dizisi Yaşayamayanlar'da başrol oynayacağı isimler belli oldu. Sangu'ya Kerem Bürsin ile Birkan Sokullu eşlik edecek.

Elçin Sangu'nun yeni dizisi "Yaşayamayanlar"da güzel oyuncunun rol arkadaşları belli oldu.

Başarılı oyuncunun dizideki rol arkadaşları Birkan Sokullu ve Kerem Bursin olacak.

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