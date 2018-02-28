Elçin Sangu'ya iki yakışıklı partner!
Elçin Sangu'ya iki yakışıklı partner!
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Güzel oyuncu Elçin Sangu'nun yeni dizisi Yaşayamayanlar'da başrol oynayacağı isimler belli oldu. Sangu'ya Kerem Bürsin ile Birkan Sokullu eşlik edecek.
Elçin Sangu'nun yeni dizisi "Yaşayamayanlar"da güzel oyuncunun rol arkadaşları belli oldu.
Başarılı oyuncunun dizideki rol arkadaşları Birkan Sokullu ve Kerem Bursin olacak.
VAMPİRİ CANLANDIRACAK
Elçin Sangu, dizide en büyük isteği tekrar insana dönüşmek olan "Mia" adında etkileyici bir vampiri, iyi kalpli vampir "Numel"i Birkan Sokullu, "Dmitry" rolünü ise Kerem Bürsin canlandıracak.
Etiketler : Elçin Sangu, Yaşayamayanlar, partner, Kerem Bursin, Birkan Sokullu
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