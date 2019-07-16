ELEKTRİĞE ZAM YOK!

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Toplantı sonrası, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay, alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

KIB-TEK Yönetim Kurulu’nca yapılan bir değerlendirme sonucunda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bir öneri getirildiğini ve bu öneride, yakıt bedellerinden kaynaklı 6 kuruşluk bir fiyat artış talebinde bulunulduğunu belirten Özersay, “Biz, Bakanlar Kurulu olarak bu fiyat artışını halka yansıtmama kararı aldık. Kurum’dan talep gelmiş olmasına karşın zam yok.” dedi.

Güzelyurt’taki sulama birliklerinin, elektrik kurumuna olan borçları nedeniyle elektriklerinin kesildiğini ve bu durumun ‘üretimin durmasına’ dahil neden olduğunu belirten Özersay, bu konuda borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin bir karar ürettiklerini, bu konuda tarafların bu hafta görüşerek sıkıntıların nasıl çözüleceğini görüşeceğini kaydetti.