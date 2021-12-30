Elektrik akımına kapılan 28 yaşındaki Meles Haileu hayatını kaybetti

Lefkoşa Girne anayolu üzerinde bulunan bir reklam panosu üzerinde projektör montesi yaparken elektrik akımına kapılan 28 yaşındaki genç yaşamını yitirdi, olayda ihmali görülen bir kişi ise tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 10.30 sıralarında, Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde bulunan bir reklam panosu üzerinde projektör montesi yapan 28 yaşındaki Meles Haileu, elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralandı.

TAK

Bahse konu şahıs kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında olayda ihmali görülen G.H.’nin (E-40) tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.