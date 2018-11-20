ELEKTRİK FİYATLARINDA YIL SONUNA KADAR ARTIŞ OLMAYACAK!

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, KKTC’de üretimi bulunan birçok üründe “Halkın Ürünleri, Halkın Yanında” sloganıyla indirim kampanyası yapıyor.

Halkın alım gücünün bir nebze rahatlaması için KKTC’de üretimi bulunan birçok üründe indirim kampanyası yapılması planlandı.Kampanyaya 80’nden fazla yerel üretici katılıyor.

“Halkın Ürünleri, Halkın Yanında” adı altında başlatılacak kampanyanın lansmanı Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ile Başbakan Tufan Erhürman’ın katılımıyla bugün yapıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan Başbakan Tufan Erhürman, 1 milyar 750 milyon seviyesinde olan dış ticaret açığını kapatmanın yolunun daha fazla ve daha kaliteli üretimden geçtiğini söyledi.

Başbakan Erhürman, : elektrik fiyatlarında yıl sonuna kadar artış olmayacak. akaryakıtta yeni bir indirim gündeme gelebilir

Başbakan Erhürman: KTSO’nun bugün başlattığı kampanyayı önemsiyoruz. tüketici fiyatların düştüğünü görmek istiyor.