ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR!
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Kalkanlı ve Alevkayası Bölgesinde bugün elektrik kesintisi var.
Orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak hat takviye çalışması nedeniyle bugün Alevkayası, Yayla Tepe Levent Taşocakları ve Karayolları Dairesi’ne ait Kum-Çakıl işletme Tesisleri ve civarındaki tesis ve su motorlarına elektrik verilemiyor.
Bu sabah saat 09.00’da başlayan elektrik kesintisi saat 17.00’ye kadar sürecek.
Güzelyurt Kalkanlı bölgesinde de bugün iki sokağa, 7 saat boyunca elektrik verilemiyor.
Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışmaları nedeniyle 09.00-16.00 arasında Kalkanlı bölgesinde Nergis Sokak ve Gürgen Sokak’ın elektrik enerjisi kesik.
Etiketler : Kalkanlı, Alevkayası Bölgesi, elektrik kesintisi
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