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ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR!

ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR!

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Güzelyurt bölgesinde bugün 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Güzelyurt Trafo Merkezi’ne bağlı orta gerilim şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün 9.30 ile yaklaşık 15.30 saatleri arasında; elektrik kesintisi uygulanacak.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada kesintiden etkilenecek bölgelerin; ODTÜ, Kumköy su motorları bölgesi, Kalkanlı su motorları bölgesi, Kalkanlı ve Yuvacık bölgeleri olacağı belirtildi.

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