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Elektrik ücretlerine zam..

Elektrik ücretlerine zam..

Elektrik ücretlerine zam..

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürlüğü elektrik tarife ücretlerine 56,58 Krş zam yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından alınan zam kararı 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.

Açıklamada “Elektrik İnkişaf Nizamnamesi uyarınca en geç 2 ayda bir ekonomik şartlara göre fiyat düzenlemesi yapması gerektiği” belirtildi.

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