Elektrik ve alkollü içkide indirim!

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi...

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, ülkede ciddi bir ekonomik krizle mücadele edildiğine işaret ederek, mevcut darboğaz ve pandeminin yarattığı daralmaya ek olarak Rusya – Ukrayna savaşının kendilerini bazı tedbirler almak zorunda bıraktığını anlattı.

Sucuoğlu, “10 -15 gün önce içki fiyatlarında bir düzenlemeye gittiklerini, bu süreçte ithalatçı ve ihracatçılarla toplantılar yaptıklarını belirtti.

Güney Kıbrıs ile dengenin yakalanması gerektiğine işaret eden Başbakan, bu süreçte Güney’e kayışlar yaşandığını söyleyerek, yeni litre başı fiyatları açıkladı.

Buna göre, ithal içkide litre başı fiyat 50 TL’den 25’e, yerli içkide 40 TL’den 15’e, şarap 20 TL’den 7, birada 15 TL’den 5’e, fıçı birada 17.5 TL’den 6 TL litre başı düşüş olacak.

Sucuoğlu, bu fiyat düşüşü ile Güney Kıbrıs ile denge sağlanacağını ve küçük restoranların sıkıntılarının giderileceğini ifade ederek, yeni fiyatların tüm ilgili sektörlerle yapılan görüşmeler sonucu ortaya çıktığını, Bakanlar Kurulu’nda oy birliği ile kabul edildiğini belirtti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, ikinci düzenlemenin ise elektrik faturalarına yapıldığına işaret etti.

Son dönemdeki mali darboğaz nedeniyle böyle bir düzenleme yapma durumunda kaldıklarını anımsatan Başbakan, gelen inanılmaz faturalar nedeniyle, halkın tepkisiyle karşılaştıklarını kaydetti.

Sucuoğlu, elektrik faturalarını sübvanse etme kararı aldıklarını vurgulayarak, bu uygulamanın bu ayki faturalar için olduğunu dile getirdi.

Sucuoğlu, “0-250 birim 0,98’de kaldı. 251-500 birim 2,70 TL’den 1,70’e, 501-750 birim 2,95 TL’den 2’ye, 751-1000 birim 3,25 TL’den 2,25’e, 1001 ve üzeri ise 400’den 3,30 TL’ye inmiştir. Tüm sektörlerde ise 2,70 TL’den 1,70’e indirilmiştir. Bunlar da sanayi, turizm, eğitim, tarım ve hayvancılık gibi sektörlerdir” dedi.

Herhangi bir otromatik ödeme yapılmış olması durumunda ise faturanın mahsuplaşma usulüyle telafi edileceğine işaret eden Başbakan, bu konuyu günlerce tartıştıklarını söyledi.

Başbakan Sucuoğlu, Güney ile Kuzey Kıbrıs arasındaki dengeyi korumanın önemini de vurgulayarak, fark ciddi boyuta ulaşınca fiyat ayarlamasının gerekli olduğunu söyledi.

Söz konusu düzenlemeyi sektörler ve RES-BİR ile görüşerek, onların da olurunu alarak yaptıklarını anlatan Başbakan Sucuoğlu, elektrikte de faturaların yüksek olması nedeniyle düzenleme yaptıklarını, bu düzenlemelerin de halka hayırlı olmasını diledi.

Ülkede zaten ciddi ekonomik sıkıntı bulunduğunu kaydeden Başbakan, “Hiç olmazsa, bu şekilde daralmayı önleriz” dedi.

Önümüzdeki süreçte hizmet sektörü olan turizmde de yazın gelmesi ve pandeminin azalması nedeniyle bir düzelme beklendiğini ifade eden Sucuoğlu, savaş nedeniyle akaryakıt tedarikinde de sıkıntılar yaşandığını anımsattı.

Sucuoğlu, “Savaş kaynaklı sorunların çok daha fazlasını yaşıyoruz. Hedefimiz, arzumuz halkın rahat nefes almasıdır. Tüm imkan ve olanakları kullanıp halkın başını eğdirmeyeceğiz. Elimizden geleni de yapmaya devam edeceğiz” dedi.