2 Ocak 2022 Pazar günü orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle , saat 00.17’den itibaren Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuhun Gemisi Hotel, Concorde Hotel, Pis su arıtma, Tuzlu su arıtma , Bafra ve Thalassa Sitesi'ne elektrik verilemiyor. Arızanın tespiti ve tamiri için çalışma başlatılmıştır.