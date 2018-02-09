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  3. ELEKTRİKLİ BATTANİYE EVİ KÜLE ÇEVİRDİ!
ELEKTRİKLİ BATTANİYE EVİ KÜLE ÇEVİRDİ!

ELEKTRİKLİ BATTANİYE EVİ KÜLE ÇEVİRDİ!

Canını zor kurtardı!

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Gazimağusa Çapar 8 Aparmanı daire 6 da dün akşam 20.30 sıralarında yangın meydana geldi.

Dairede ikamet eden Prences Brauta Abbayasukuya alevlerin arasından canını zor kurtardı.  Yangının elektrikli battaniyenin kısa devre yapması sonucu meydana geldiği bildirildi.

Gazimağusa itfaiyesinin erken müdahalesi sonucu yangın diğer hanelere sıçramadan kontrol altına alındı.  Tamamen kül olan evin içerisinde bulunan 1 yatak, 4 sandalye 1 masa, mutfak dolapları, 75 ekran tv, 1 klima ve şahsın tüm özel eşyaları tamamen yandı. Polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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Havadis

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