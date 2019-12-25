ELEKTRİKLİ BATTANİYE YANGINA SEBEP OLDU!
Yangın!
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24.12.2019 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Kaliland Bölgesinde, Steffy LONGLA’nın kalmakta olduğu dairede, yatak üzerinde bulunan elektrikli battaniyenin kısa devre yapması sonucu çıkan yangın neticesinde, bahse konu yatak odası ve içerisindeki eşyalar yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.
Etiketler : Gazimağusa, Kaliland Bölgesi, Steffy LONGLA, ev, yangın, elektrikli battaniye
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