ELEKTRİKLİ BATTANİYE YANGINA SEBEP OLDU!
Elektrikli battaniye kısa devre yaptı.. Yangına çıktı.
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Küçük Kaymaklı’da Ceyhan Sokak üzerinde bulunan Necipoğlu Apt 5 numaralı dairenin yatak odasında elektrikli battaniyenin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.
Alev alan elektrikli battaniye ve yatağın şiltesi yandı.
Yangın büyümeden, kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Etiketler : Küçük Kaymaklı, elektrikli battaniye, yangın
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