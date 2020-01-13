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ELEKTRİKLİ BATTANİYE YANGINA SEBEP OLDU!

ELEKTRİKLİ BATTANİYE YANGINA SEBEP OLDU!

Elektrikli battaniye kısa devre yaptı.. Yangına çıktı.

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Küçük Kaymaklı’da Ceyhan Sokak üzerinde bulunan Necipoğlu Apt 5 numaralı dairenin yatak odasında elektrikli battaniyenin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.
Alev alan elektrikli battaniye ve yatağın şiltesi yandı.
Yangın büyümeden, kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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